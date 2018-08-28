В Бийске пятерых пострадавших в ДТП жителей Монголии выписали из больницы

БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Врачи Бийска во вторник выписали пятерых жителей Монголии, пострадавших в результате аварии в Алтайском крае, рассказал РИА Новости представитель Минздрава региона.

Авария произошла в Алтайском районе на 56-м километре автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. По предварительным данным, микроавтобус с 17 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что девять человек были госпитализированы, в основном это граждане Монголии.

"Врачи Бийска выписали во вторник пятерых пострадавших, их состояние удовлетворительное, ещё трое находятся в стационарах Барнаула", — сказал представитель ведомства.

Еще одна авария с участием жителей Монголии произошла в ночь на пятницу в соседней республике Алтай. В ночь на пятницу в Онгудайском районе на 659-м километре Чуйского тракта опрокинулся микроавтобус SsangYong Istana. После ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.