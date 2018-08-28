В Бурятии эвакуировали пострадавшего в горах туриста

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете туриста в горах Бурятии, его ногу зажало валуном, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего туриста в горах Баргузинского хребта в Республике Бурятия, что примерно в 500 километрах от Улан-Удэ. На высоте двух километров мужчине зажало ногу валуном", — сказал собеседник агентства.

Руководитель тургруппы в понедельник сообщил спасателям, что в районе пика Улюнский одному из участников требуется экстренная помощь. Туристы пытались сами разблокировать пострадавшего, но у них ничего не вышло. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с шестью спасателями на борту, рассказали в ведомстве.

"Происшествие случилось из-за нарушения правил безопасности. Группа передвигалась в темное время суток по горной местности, по курумнику, на крутом склоне. Именно регистрация тургруппы в МЧС спасла мужчине жизнь, потому что мы знали нитку маршрута, быстро сориентировались по имеющимся координатам и оказали своевременную помощь", — подчеркнул собеседник агентства.

Экипаж вертолета на высокогорье смог найти участок для посадки в трех километрах от туристской группы.

"Преодолев непростой маршрут, спасатели деблокировали ногу мужчины гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и помогли добраться до воздушного судна. Пострадавшего эвакуировали в поселке Баргузин, где передали бригаде скорой помощи", — добавил собеседник агентства.