Бывшего вице-губернатора Новгородской области заподозрили в коррупции

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев, ранее осужденный за хищение денежных средств, выделенных на содержание дорог, стал фигурантом еще одного уголовного дела — о даче взятки, информирует Следственный комитет.

"По версии следствия, будучи высокопоставленным региональным чиновником, он передал экс-сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому 17 миллионов рублей за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области", — говорится в сообщении СК в WhatsApp.

Первый заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев в 2016 был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы по делу о крупном хищении в 2012-2013 годах денежных средств, выделенных на ремонт дорог в регионе.