В Красноярском крае осудили члена "Артподготовки"*

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Ачинский городской суд Красноярского края назначил 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима члену запрещенной в РФ экстремистской организации "Артподготовка"* за подготовку к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал "Артподготовку"* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

СК региона сообщал, что в ноябре 2017 года трое жителей края, входившие в территориально обособленную группу "Артподготовки"*, вступили в предварительный сговор и решили участвовать в массовых беспорядках в Москве. В СК отметили, что подозреваемые не смогли совершить планируемое, так как их задержали в поезде на станции Ачинска. Было возбуждено уголовное дело.

"Суд признал 40-летнего безработного жителя края виновным по статье 30 части 1, статьи 212 части 2 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — сказала Мишанина.

Она добавила, что в апреле к 2 годам лишения свободы и штрафу в 105 тысяч рублей был осужден 18-летний подельник мужчины, студент из Красноярска.

*Запрещённая в России экстремистская организация