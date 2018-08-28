Главврача красноярского перинатального центра отпустили под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Суд в Красноярске изменил меру пресечения на домашний арест главному врачу Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрею Павлову, ранее арестованному по обвинению в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

"Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения, принял во внимание состояние здоровья Павлова, изменил ее на домашний арест сроком до 28 октября включительно", — сказала Мишанина.

В райсуде добавили, что после заседания Павлов был госпитализирован.

Первое уголовное дело в отношении Павлова о получении через посредника денежной взятки в особо крупном размере и по статье о приготовлении к совершению преступления было возбуждено в конце декабря 2017 года. Врач был арестован. В настоящее время ему вменяется несколько эпизодов. Сам Павлов свою вину отрицает.

По версии следствия, Павлов незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в медучреждение товаров медицинского назначения. Предварительно, "откаты" составляли до 10% от общей суммы поставок, добавляет СК. Главную медсестру центра Лидию Клитенкович подозревают в посредничестве. Общая сумма взяток, предварительно, составляет несколько миллионов рублей.