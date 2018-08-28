Жителя Хабаровска подозревают в изготовление детского порно

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Уголовное дело завели на 40-летнего жителя Хабаровска, который подозревается в сексуальном насилии, а также покушении на изготовление порнографических материалов с двумя несовершеннолетними девочками, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Вопрос о его заключении под стражу решается.