Жителя Хабаровска подозревают в изготовление детского порно

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Уголовное дело завели на 40-летнего жителя Хабаровска, который подозревается в сексуальном насилии, а также покушении на изготовление порнографических материалов с двумя несовершеннолетними девочками, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 27 августа в Индустриальном районе Хабаровска полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступлений в отношении двух несовершеннолетних девочек.

"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Вопрос о его заключении под стражу решается.