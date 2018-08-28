В Якутии директора школы оштрафовали из-за вспышки сальмонеллеза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Директор школы в якутском селе Хоро, после выпускного банкета в которой 61 человек отравился сальмонеллезом, оштрафован, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что после школьного банкета в якутском селе Хоро сальмонеллезом заболел 41 человек. В прокуратуре сообщали о проверке после инцидента. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Прокуратура района в отношении директора школы и образовательной организации возбудила дела об административном правонарушении… по итогам рассмотрения которых виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 10500 рублей", — говорится в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что после банкета сальмонеллезом заразился 61 человек, в том числе 23 младше 17 лет. Проверка установила, что еду для банкета готовили люди, которые не прошли необходимые медосмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию, это стало причиной массового заболевания. Прокуратура отмечает, что эти повара не были работниками школьного пищеблока.

Ведомство добавляет, что предварительное следствие по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не завершено.