Жителя Хабаровского края будут судить за угон поезда

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Помощник машиниста тепловоза в Хабаровском крае обвиняется в угоне поезда, который он совершил, чтобы слить с локомотива топливо, сообщила журналистам помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.

"Следствием установлено, что житель поселка Заветы Ильича Хабаровского края ночью 19 января 2018 года решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находящегося на железнодорожных путях в районе станции Токи Ванинского района края. Поскольку к месту стоянки локомотива подъехать на автомобиле было невозможно, обвиняемый проник в кабину управления локомотива и совершил его угон", — сказала Немцева.

Она отметила, что обвиняемый не имел полномочий на управление и перемещение железнодорожного состава.

В свою очередь исполняющая обязанности старшего помощника Дальневосточного транспортного прокурора Елена Еремина отметила, что уголовное дело в отношении помощника машиниста направлено в суд.

"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Дмитрий Конош утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя поселка Заветы Ильича, который обвиняется по статье "Угон железнодорожного подвижного состава". Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", – сказала Еремина.

Она отметила, что наказание за угон поезда предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.