Жителя Хабаровского края будут судить за угон поезда

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Помощник машиниста тепловоза в Хабаровском крае обвиняется в угоне поезда, который он совершил, чтобы слить с локомотива топливо, сообщила журналистам помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.
Она отметила, что обвиняемый не имел полномочий на управление и перемещение железнодорожного состава.
В свою очередь исполняющая обязанности старшего помощника Дальневосточного транспортного прокурора Елена Еремина отметила, что уголовное дело в отношении помощника машиниста направлено в суд.
"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Дмитрий Конош утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя поселка Заветы Ильича, который обвиняется по статье "Угон железнодорожного подвижного состава". Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", – сказала Еремина.
Она отметила, что наказание за угон поезда предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.