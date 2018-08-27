Кировской пенсионерке грозит тюрьма за выращивание наркосодержащего мака

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионерки из Кировской области, которая выращивала на огороде мак, сообщило региональное УМВД России.

В ведомстве пояснили, что 61-летняя пенсионерка выращивала мак на приусадебном участке около дома в городе Кирс.

"Следственно-оперативная группа изъяла с огорода 61-летней пенсионерки 185 кустов мака, причем растения росли не на отдельной грядке, а были посажены между овощами. Мак направили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими", — сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. В настоящее время проводятся следственные действия. Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет.