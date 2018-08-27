В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, вступившемуся в драке за девушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 300 часам обязательных работ Владислава Рябухина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
"Версия стороны защиты о действии подсудимого в состоянии необходимой обороны не нашла своего подтверждения… Согласно показаниям потерпевшего и допрошенных в суде свидетелей, Рябухин нанес удар в тот момент, когда потерпевший повернулся к подсудимому левой стороной и начал разговаривать со своим другом. Следовательно, никакой реальной угрозы опасаться за свою жизнь и здоровье у Рябухина не имелось", – говорится в сообщении прокуратуры.
"Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства, назначил Владиславу Рябухину наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов", – сообщает пресс-служба. Помимо этого, удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого свыше 121 тысячи рублей в счет возмещения затрат на лечение потерпевшего в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также он должен будет выплатить 280 тысяч в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшему, а также возмещения стоимости услуг адвоката.