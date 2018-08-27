В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, вступившемуся в драке за девушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 300 часам обязательных работ Владислава Рябухина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Инцидент произошел летом 2017-го в Екатеринбурге. Как ранее рассказывал Рябухин РИА Новости, он приехал забрать из гостей девушку друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала вести себя развязно. Там Рябухин встретил четырех молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Завязалась драка, после которой у одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа, ему потребовалась трепанация черепа. Сам молодой человек утверждал, что лишь защищался, его адвокат настаивал рассматривать ситуацию необходимой самообороны. СК же было возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Версия стороны защиты о действии подсудимого в состоянии необходимой обороны не нашла своего подтверждения… Согласно показаниям потерпевшего и допрошенных в суде свидетелей, Рябухин нанес удар в тот момент, когда потерпевший повернулся к подсудимому левой стороной и начал разговаривать со своим другом. Следовательно, никакой реальной угрозы опасаться за свою жизнь и здоровье у Рябухина не имелось", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что подсудимый являлся участником боксерских турниров и имел специальные познания в технике нанесения ударов. Тем не менее, суд переквалифицировал действия молодого человека с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства, назначил Владиславу Рябухину наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов", – сообщает пресс-служба. Помимо этого, удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого свыше 121 тысячи рублей в счет возмещения затрат на лечение потерпевшего в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также он должен будет выплатить 280 тысяч в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшему, а также возмещения стоимости услуг адвоката.