В КЧР проводят проверку после обнаружения тела альпинистки на Эльбрусе

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку по факту обнаружения тела альпинистки, попавшей под снежную лавину на Эльбрусе более 30 лет назад, сообщает следственное управление СК по Карачаево-Черкесии.

"Первоначальными материалами проверки установлено, что на склоне горы Эльбрус, на высоте более 4 тысяч метров с личными вещами и альпинистским снаряжением было обнаружено тело Елены Базыкиной 1951 года рождения, уроженки Новая Ладога Ленинградской области. При ней имелись хорошо сохранившиеся паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, багажная квитанция и другие документы", — говорится в сообщении. В ходе проверки также установлено, что в апреле 1987 года группа из пяти человек осуществила восхождение на Эльбрус, предположительно, возглавлял группу инструктор по фамилии Лыков, добавлено в сообщении.

"После того, как группа не вернулась в лагерь, были организованы поиски пропавших альпинистов, но безрезультатно. Только теперь, в результате аномально тёплого лета снега ледников Эльбруса стаяли и обнажили место трагедии", — сказано в релизе.

По данным ведомства, спасатели МЧС по Карачаево-Черкесии эвакуировали с Эльбруса тело 31-летней женщины. "По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, у альпинистки имеются множественные переломы конечностей и рёбер, что характерно при попадании человека под снежную лавину", — добавили в СК.

В настоящее время следователи СК России по КЧР устанавливают родственные связи потерпевшей, сотрудниками МЧС республики, при наличии подходящих погодных условий будут предприниматься попытки по розыску остальных членов пропавшей группы, сообщили в СУСК.