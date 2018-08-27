Омбудсмен назвал обстановку в Ярославской колонии стабильной

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Обстановка в ярославской колонии, где жестоко избили осужденного, стабильная, отношения заключенных и сотрудников учреждения "вполне корректные", сообщил РИА Новости в понедельник уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Бабуркин в понедельник посетил ярославскую колонию №1. Также он побывал в колонии №8, куда Макаров был переведен и где содержится в настоящее время.
"Я беседовал с сотрудниками учреждений и с осужденными, которые там находятся. По их ответам на мои вопросы, по моим визуальным наблюдениям, обстановка в учреждениях стабильная. Жизнь идет по распорядку. На мои вопросы о конфликтах, каких-то инцидентах с администрацией, сотрудниками колонии получил отрицательные ответы, то есть этого не было со слов осужденных", — рассказал Бабуркин.
По его словам, после публикации видеозаписей обстановка в колонии в плане взаимоотношений сотрудников и осужденных "конечно, изменилась".
"И сами осужденные говорят, что отношения с сотрудниками вполне корректные", — подчеркнул Бабуркин.
Видео с избиением Макарова было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.
Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.