В Иркутской области пропавшего мужчину нашли с помощью спутниковых снимков

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Спутниковые снимки помогли волонтерам отряда "Лиза Алерт" найти пропавшего в лесах Иркутской области пожилого мужчину, говорится в сообщении на сайте компании "Российские космические системы" (предприятие "Роскосмоса").

"Космические снимки позволили существенно ускорить работу поисковых групп и своевременно обнаружить потерявшегося человека", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Пожилой человек 78 лет вышел из дома 5 августа и пропал без вести. В течение 12 дней волонтеры "Лиза Алерт" вели поиск по общим картам. Представители отряда обратились в дочернее предприятие холдинга "Российские космические системы" — компанию "ТЕРРА ТЕХ" с просьбой предоставить актуальные изображения участков тайги для изучения всех существующих в этой местности дорог, сообщается на сайте космического предприятия.

"На снимке мы увидели много новых дорог и тропинок, которые не были указаны на обычных картах. Снимок из космоса значительно облегчил наше передвижение по лесу и повысил эффективность поисково-спасательной операции. Мы смогли заехать гораздо дальше, чем рассчитывали. В итоге дедушка был спасен", — приводятся в сообщении слова координатора "Лиза Алерт" Олега Леонова.