В Татарстане один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками

На месте ДТП на трассе М-7 в Татарстане. 27 августа 2018

На месте ДТП на трассе М-7 в Татарстане. 27 августа 2018

КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Три грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе Москва-Уфа в Татарстане в понедельник вечером, по предварительным данным, один человек погиб, сообщили РИА Новости в МВД республики.

"Около 17.49 мск на 819-м километре автодороги Москва-Уфа в Высокогорском районе Татарстана произошло столкновение трёх грузовых машин. В результате ДТП произошло возгорание большегрузов. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек", — сказал собеседник агентства.

По его информации, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности происшествия.