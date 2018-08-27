В Калуге кассир магазина забрала домой продуктов на 767 тысяч рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Продавец-кассир супермаркета в Калуге в течение нескольких месяцев брала домой продукты не заплатив, в итоге руководство не досчиталось 767 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.

"Администрация магазина проводила внеплановую инвентаризацию. Выявили недостачу порядка 767 тысяч рублей. Обратились в полицию. Когда стали проверять, выяснилось, что к этому причастна молодая девушка, которая недавно была принята на работу продавцом-кассиром", — рассказал собеседник агентства.

Следователи установили, что сотрудница магазина в течение нескольких месяцев брала домой продукты не заплатив.

"Возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". На период следствия в отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — уточнил представитель ведомства.

Санкция стать 160 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.