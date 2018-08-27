Власти Мурманской области готовы помочь семьям погибших на водохранилище

МУРМАНСК, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что власти региона готовы помочь семьям пятерых погибших на Иовском водохранилище, среди которых — две женщины и пятилетний ребенок.
"Осиротели трое детей, их готовы взять под опеку родственники. Первый замминистра социального развития Мурманской области Светлана Юрьевна Виденеева держит на личном контроле вопросы помощи пострадавшим семьям", — заявила Ковтун.
Глава региона подчеркнула, что причины трагедии будут выяснены. Однако уже сейчас известно, что погибшие не имели при себе спасательных жилетов. "Это грубейшее и, к сожалению, крайне распространенное нарушение правил безопасности на воде", — подчеркнула глава региона и призвала ГИМС, спасателей и органы местного самоуправления дополнительно усилить работу по профилактике подобных нарушений.