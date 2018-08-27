Власти Мурманской области готовы помочь семьям погибших на водохранилище

МУРМАНСК, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что власти региона готовы помочь семьям пятерых погибших на Иовском водохранилище, среди которых — две женщины и пятилетний ребенок.

По версии следствия, 18 августа мужчина со своим братом, а также с двумя женщинами и пятилетним ребенком на моторной лодке приплыли на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища, а на следующий день они направились к причалу села Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Мужчина, не справившись с управлением, перевернул лодку, после чего все пассажиры оказались в воде. Кроме того, на момент их отбытия в акватории Иовского водохранилища наблюдались высокая волна и сильный шквалистый ветер. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела женщин и мальчика, поиск мужчин результатов пока не дал.

"Осиротели трое детей, их готовы взять под опеку родственники. Первый замминистра социального развития Мурманской области Светлана Юрьевна Виденеева держит на личном контроле вопросы помощи пострадавшим семьям", — заявила Ковтун.

Глава региона подчеркнула, что причины трагедии будут выяснены. Однако уже сейчас известно, что погибшие не имели при себе спасательных жилетов. "Это грубейшее и, к сожалению, крайне распространенное нарушение правил безопасности на воде", — подчеркнула глава региона и призвала ГИМС, спасателей и органы местного самоуправления дополнительно усилить работу по профилактике подобных нарушений.

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