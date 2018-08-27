В Петербурге семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

На месте ДТП с участием маршрутных автобусов в Кировском районе Санкт-Петербурга. 27 августа 2018

На месте ДТП с участием маршрутных автобусов в Кировском районе Санкт-Петербурга. 27 августа 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Семь человек получили легкие травмы при ДТП с маршрутными автобусами в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, столкновение двух маршрутных автобусов "МАЗ" и "ПАЗ" произошло на проспекте Стачек у дома 107 около 15.00 мск.

"В результате ДТП получили легкие травмы двое пассажиров автобуса "МАЗ" и пятеро пассажиров автобуса "ПАЗ", в том числе один несовершеннолетний пассажир 17 лет", — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.