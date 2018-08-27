На Ставрополье ликвидировали открытое горение на складе

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА новости. Открытое горение на складе в Георгиевске на Ставрополье ликвидировано на площади 2,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Георгиевске загорелась кровля складских помещений на площади 2 тысячи квадратных метров.

Как отмечает МЧС, данные о пожаре на улице Мельничной, 1, в Георгиевске поступили в 15.51 мск.

"По прибытию первых подразделений установлено, что горят два склада. Предприятие находится на окраине города, угрозы перехода на соседние здания и жилые кварталы нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 16.30 мск пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 2,6 тысячи квадратных метров.