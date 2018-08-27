Погибшая в Москве девочка перед смертью принимала "запрещенные вещества"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Девочка-подросток, найденная мертвой у дома в центре Москвы, перед смертью принимала "запрещенные вещества" вместе со знакомым, сейчас он задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что девочку 2003 года рождения нашли мертвой у дома в центре Москвы утром в воскресенье. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье девочка находилась в квартире дома по улице Подвойского с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девочке, предположительно, подсыпали в алкоголь вещество неизвестного происхождения, предварительный диагноз — удушье от действия порошка. Как отмечал источник, по версии следствия, знакомый подростка решил отравить ее из-за ссоры.

"По предварительным данным, мужчина, находясь в съемной квартире, совместно с несовершеннолетней принимал запрещенные вещества", — заявила Иванова.

По ее словам, через непродолжительное время девочке стало плохо, и мужчина отлучился в аптеку за лекарственными средствами, а вернувшись назад, обнаружил ее в бессознательном состоянии. "Испугавшись последствий привлечения к уголовной ответственности, мужчина вызвал скорую, вынес потерпевшую на улицу и поднялся в квартиру", — уточнила она.

Иванова отметила, что следователи провели обыски в квартире, а также по месту жительства мужчины. "В ходе обысков изъяты медикаменты и иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти подростка", — подчеркнула представитель следствия.

Она добавила, что следователи проверят условия жизни потерпевшей в семье.