В Архангельской области возле озера нашли останки двух человек

МУРМАНСК, 27 авг – РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали 50-летнего мужчину, который сознался в убийстве и показал место преступления, где были обнаружены останки не менее двух человек, сообщается на сайте регионального СУСК.

В середине июля правоохранители в Архангельске вели поиски безвестно исчезнувшего 44-летнего жителя города, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В результате следователям удалось установить подозреваемого, который дал признательные показания в совершении убийства без вести пропавшего. "Им оказался 50-летний местный житель. В тот же день он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он указал место сокрытия тела потерпевшего – возле озера Бутыгино в городе Архангельске", — говорится в сообщении.

Следователи незамедлительно осмотрели место происшествия и обнаружили на берегу и на дне озера Бутыгино останки не менее двух человек.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы", — добавили в ведомстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.