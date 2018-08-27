В Архангельской области возле озера нашли останки двух человек

МУРМАНСК, 27 авг – РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали 50-летнего мужчину, который сознался в убийстве и показал место преступления, где были обнаружены останки не менее двух человек, сообщается на сайте регионального СУСК.
Следователи незамедлительно осмотрели место происшествия и обнаружили на берегу и на дне озера Бутыгино останки не менее двух человек.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы", — добавили в ведомстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.