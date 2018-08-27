Осуществил мечту. Водитель джипа въехал на пешеходные аллеи парка в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после выезда водителя на внедорожнике на пешеходные аллеи Детского парка в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.

Как сообщила исполняющая обязанности директора парка Диана Первушина, утром в понедельник мужчина ездил на внедорожнике по пешеходным аллеям Детского парка. Сотрудники парка сделали водителю замечание и потребовали покинуть территорию, где находились дети. Водитель, по словам директора, аргументировал свои действия желанием осуществить мечту.

"Он (водитель) сказал, что это его мечта – приехать, выпить кофе и сфотографироваться. Я не могу точно сказать, но мне показалось, что он был нетрезв. Мы вызвали полицию, своими силами уговорили его уехать, сделали фотографии и подали заявление в полицию. Полиция ехала очень долго, к моменту их приезда он уехал. Протокол составили", — сказала Первушина.

Полиция проверяет факт инцидента, заявление сотрудников парка зарегистрировано в установленном порядке, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Крыму.

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