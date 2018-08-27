В Волгоградской области завели дело после нападения на сотрудников колонии

ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели из-за нападения трех заключенных на сотрудников колонии общего режима в городе Волжский Волгоградской области, сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью 19 августа трое заключенных волжской колонии, спрятав лица под одеждой, отправились к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха: через забор им должны были перебросить передачу. Но нарушителей обнаружил сотрудник тюрьмы, обходивший территорию.

"Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги", — говорится в сообщении СУ СКР по Волгоградской области.

Осужденных обнаружили, они пытались оказать сопротивление охранникам, и те применили к ним физическую силу. По данным следствия, заключенные сейчас в штрафном изоляторе.

"Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении", — сообщает ведомство.

В отношении троих осужденных возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы".