В Петербурге арестовали группу "черных риелторов" во главе с участковым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Группировка "чёрных риелторов" во главе с бывшим участковым уполномоченным, на счету которых 5 убийств, ликвидирована управлением Следственного комитета по Петербургу, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.

"По данным следствия, на территории Колпинского района в период с 2010 по 2014 годы действовала организованная преступная группа, возглавляемая на тот момент участковым уполномоченным УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга. Установлено, что на счету злоумышленников не менее 5 убийств злоупотреблявших алкоголем граждан, а также мошеннические действия в отношении их недвижимости", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время арестованы четверо участников преступной группы, всем им предъявлены обвинения в мошенничестве и убийствах. Продолжается проверка информации о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений, добавил собеседник агентства.