МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте платежей в отношении предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина прекращено следователем, сообщает в понедельник пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В феврале Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из его "лондонского списка", который вернулся в Россию. При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в изолятор временного содержания, но потом отпустили домой. Он же, по данным пресс-службы, стал первым фигурантам списка, с которого сняли все обвинения.

"Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО "Торговый дом "ГРИФ" Андрея Каковкина. В ходе расследования его причастность к совершению преступления не подтвердилась", — говорится в сообщении.

В аппарате Титова отметили, что у Каковкина есть право на реабилитацию, "ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием".

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Каковкин до недавнего времени находился в федеральном розыске. Второй фигурант этого дела Александр Баскаков уже осужден на шесть лет колонии строгого режима и отбывает наказание.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, Каковкину и Баскакову вменялось хищение у чужой компании 10 миллионов рублей. По словам Титова, на средства Каковкина в день подачи заявления был наложен арест, поэтому он просто не мог вернуть 10 миллионов рублей, ставших предметом спора.

Как следует из информации в картотеке арбитражного суда Ростовской области, ООО "Дитис" в сентябре 2015 года подало иск к ООО "Торговый дом "Гриф" и к учредителю компании "Дитис" Баскакову как раз на 10 миллионов рублей.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.