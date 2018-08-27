На Урале повторно рассмотрят дело о самоубийстве школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Еткульский районный суд Челябинской области начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Москвы Ильи Сидорова, обвиняемого в доведении до самоубийства школьницы, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, 17 мая 2017 года из средней школы в Еткульском районе в больницу была доставлена 14-летняя школьница. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Выяснилось, что девочка пыталась покончить с собой из-за угроз убийством, которые она получила от неизвестного в переписке в интернете.

Оперативники установили 26-летнего жителя Москвы, который, по данным следствия, в переписке с девочкой в социальных сетях давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. Когда девочка отказалась совершить суицид, ей начали угрожать убийством.

Как сообщало местное информагентство "Урал-пресс-информ", позже – летом 2017 года – подросток, предположительно, все же покончила собой в селе Еткульского района, вернувшись из поездки к морю.

Как сообщала пресс-служба Еткульского райсуда, 7 февраля суд постановил вернуть уголовное дело в отношении Сидорова прокурору Еткульского района для устранения препятствий к его рассмотрению судом. Суд усмотрел недостатки обвинительного заключения.

Но Челябинский областной суд 2 апреля рассмотрел в апелляционном порядке постановление Еткульского райсуда и отменил его, дело было направлено для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе.

"Сегодня суд начал повторно рассматривать уголовное дело в отношении Сидорова. Оно будет рассматриваться в течение недели. Заседания проходят в закрытом режиме", – сказал собеседник агентства.