В Белгороде около 300 человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания

ВОРОНЕЖ, 27 авг — РИА Новости. Короткое замыкание трансформаторной подстанции стало причиной эвакуации около 300 человек из крупного торгового центра в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Информация о коротком замыкании в отдельно стоящей трансформаторной подстанции, которая снабжает электричеством торгово-развлекательный центр (ТРЦ) РИО в Белгороде, поступила спасателям в 12.42 мск понедельника.

"Сработала пожарная сигнализация, и сотрудники службы безопасности сами вывели посетителей — около 300 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место пожарные установили, что замыкание произошло без дальнейшего горения.

Как пояснили РИА Новости в торговом центре, сейчас ТРЦ работает в обычном режиме.

ТРЦ РИО является крупным торговым центром Белгорода. В нем располагаются около 100 магазинов, в том числе "Ашан", парикмахерские, отделения банков.