В Нижегородской области двух риэлторов приговорили к шести годам колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Два риелтора в городе Саров, признанные виновными в мошенничестве, приговорены к 6 и 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы подсудимые неоднократно размещали в средствах массовой информации объявления о продаже жилья в строящемся доме в городе Сарове. При этом подсудимые лишь создавали видимость строительства здания. В результате обманутыми остались семь семей, общий ущерб составил 45 миллионов рублей. Судом действия подсудимых квалифицированы как мошенничество.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Судом также удовлетворены гражданские иски трёх потерпевших о взыскании с подсудимых 20,5 миллиона рублей.