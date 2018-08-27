Источник назвал возможную причину смерти девочки, найденной в центре Москвы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Девочке 14 лет, которую нашли мертвой возле подъезда в центре Москвы, предположительно, подсыпали в алкоголь вещество неизвестного происхождения, предварительный диагноз — удушье от действия порошка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в ГСУ СК по Москве РИА Новости рассказали, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье девочка находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Следствием установлено, что погибшая распивала со своим знакомым спиртные напитки, во время употребления мужчина, предположительно, подсыпал ей вещество неизвестного происхождения, от которого девочка скончалась. Предварительная причина смерти — асфиксия", — заявил агентству источник.

Он добавил, что мужчина задержан.