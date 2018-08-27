В Марий Эл осудили адвоката, требовавшего у клиентов деньги на "взятки"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Марийский адвокат осужден на 5,5 лет колонии общего режима за мошенничество в отношении клиентов, с которых он требовал деньги якобы на подкуп сотрудников полиции, сообщает следственное управление СК РФ по республике Марий Эл.

Следствием и судом установлено, что к адвокату из города Йошкар-Олы обратился гражданин, опасающийся привлечения к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Защитник привлек к делу своего младшего коллегу. Они пообещали мужчине, что тот не будет арестован и избежит уголовной ответственности за взятку в размере 1,2 миллиона рублей, которую они передадут сотрудникам МВД. Мужчина согласился на предложение и в апреле 2017 года частями передал адвокатам 200 тысяч рублей, 1 июня при получении очередной партии денег защитники были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике Марий Эл.

В ходе расследования данного уголовного дела следователями установлены еще три преступления, совершенные младшим из адвокатов.

"Так, в январе 2017 года он предложил матери мужчины, обвиняемого в убийстве, передать сотруднику МВД взятку в размере 150 тысяч рублей, чтобы выводы экспертизы не противоречили интересам подзащитного. При этом злоумышленник изначально не намеревался передавать полученные денежные средства в качестве взятки и, получив их 2 февраля 2017 года, присвоил. Продолжая обманывать мать клиента, он предложил ей передать для взятки другому эксперту еще 200 тысяч рублей. 14 февраля 2017 года он получил деньги и также присвоил их", — говорится в сообщении регионального СУСК.

С февраля по 1 июня 2017 года адвокат уверял женщину, что можно прекратить уголовное преследование в отношении ее сына, но для этого нужно передать через него должностным лицам следственного управления взятку в размере 1 миллион рублей. Указанные деньги он также не собирался никому отдавать. У матери не было требуемой суммы денег, и она не могла согласиться на предложение.

"Приговором суда мошенник осужден к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворены требования гражданского иска в размере 181 тысяча рублей", — отмечается в сообщении.

Старший из адвокатов ранее был осужден к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.