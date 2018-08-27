В Петербурге завели дело после обрушения лесов с арки Главного штаба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как девушка и двое мужчин пострадали при падении строительных лесов с арки Главного штаба в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.

По данным следствия, 21 августа из-за сильного порыва ветра произошло обрушение временной кровли со здания 10 на Дворцовой площади. Травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и 15-летняя школьница, их госпитализировали.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту травмирования двух мужчин и школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", — говорится в сообщении.