СК завел дело после стрельбы в Калининградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из поселков Калининградской области, в результате которой один мужчина погиб на месте, трое человек доставлены в больницу с различными ранениями, сообщает региональное СУСК РФ.

Инцидент произошел 25 августа в одном из поселков Полесского района.

"Как установлено следствием, в ходе конфликта на бытовой почве между 58-летним жителем Полесского района и племянником с его знакомыми подозреваемый произвел в мужчин не менее двух выстрелов из ружья, в результате чего один мужчина погиб на месте, трое человек доставлены в больницу с различными ранами конечностей и тела", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По подозрению в совершении указанного преступления мужчина задержан, в содеянном признался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщает следственное управление.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится допрос свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.