СК не нашел вины коммунальных служб в травме школьницы под Белгородом

ВОРОНЕЖ, 27 авг — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины коммунальных служб в том, что девятилетняя школьница пострадала от упавшей во время урагана ветки тополя в Старом Осколе Белгородской области, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева.

Во время урагана 5 июня в Старом Осколе в микрорайоне Интернациональный большая ветка от пирамидального тополя упала на девятилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. По факту травмирования школьницы была начата доследственная проверка.

"Приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях "Зеленстроя", который зелеными насаждениями занимается, и управляющей компании, которая обслуживает данную территорию", — сказала Козырева.

По ее словам, со стороны коммунальщиков криминала не было, а дерево упало из-за погодных условий.