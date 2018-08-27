У защиты Шестуна нет информации о новом уголовном деле

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У защиты нет информации о возбуждении нового уголовного дела в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Беспалов.

Ранее " Коммерсант " сообщил, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Шестуна — теперь его еще подозревают, по данным газеты, в мошенничестве, легализации похищенного и незаконной коммерческой деятельности.

"Мы не получали никакой официальной информации о новом уголовном деле", — заявил Беспалов.

В свою очередь, супруга Шестуна Юлия рассказала РИА Новости, что в понедельник утром следователь сообщил ей об отправке по почте каких-то документов. "Мы не осведомлены о новых делах, какая-то информация есть только у СМИ. Что-то комментировать мы сможем, только когда получим материалы", — добавила Шестун.

Ранее следователи выясняли, на какие деньги арестованный глава Серпуховского района Подмосковья купил дом за 36 миллионов рублей и парк машин. По данным СК, общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, не соответствует его доходам. Супруга обвиняемого Юлия Шестун в свою очередь отметила, что её муж был крупным предпринимателем и имел в собственности недвижимость, которую он позже продал, чтобы купить половину нового дома. Вторую часть приобрела его мать, которая много лет занимается предпринимательской деятельностью, рассказала Шестун.

Дело в отношении Шестуна, возглавляющего район с 2012 года, возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.