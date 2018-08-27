Экс-замглавы Курской области получил два года колонии по делу о взятках

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экс-замглавы Курской области Василий Зубков, обвиняемый во взяточничестве, приговорен к двум годам колонии строгого режима и штрафу, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Установлено, что в 2015 году замгубернатора Курской области Василий Зубков получил от учредителя строительной компании "Своя квартира" Александра Филимонова через посредников взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей. Взятка была дана за помощь в получении заключения для ввода в эксплуатацию жилого дома с недочетами. Отмечается, что на имущество всех фигурантов уголовного дела, кадастровой стоимостью более 100 миллионов рублей, был наложен арест.

Также перед судом за соучастие предстали директор фирмы "Своя квартира" Наталья Кретова и бывший замначальника ОКУ "Противопожарная служба Курской области" Андрей Занин.

"Приговором суда Зубкову и Филимонову назначено наказание два года лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строго режима и выплата штрафа, кратному величине размера взятки, Занину назначено наказание 2,5 года лишения свободы с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей, Кретовой – 500 тысяч штрафа", — сказала представитель СК РФ.