Глава муниципального образования в Петербурге признала вину в хищении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Глава администрации муниципального образования "Смольнинское" Санкт-Петербурга Наталья Смирнова, обвиняемая в мошенническом хищении почти 9 миллионов рублей на госконтрактах по благоустройству территории, в понедельник полностью признала свою вину, Куйбышевский районный суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено Смирновой в минувшую пятницу.

"Сегодня утром Смирнова полностью признала свои преступные действия по всему объему предъявленного обвинения. Срок меры — 26 сентября 2018 года", — отметили в пресс-службе.

В сообщении ОПС говорится, что, по данным следствия, Смирнова с 30 апреля по 9 ноября 2015 года, используя служебное положение, обеспечила компании "Инвест+" победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории жилых домов, расположенных в муниципалитете. При этом "Инвест+" получил не менее 80 миллионов рублей, в том числе в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов на общую сумму более 8,9 миллиона рублей.