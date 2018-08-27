СК начал проверку после внезапного подъема пролета моста в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту внезапного подъема пролета Володарского моста в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали три человека, сообщает городское ГСУСК РФ.

Вечером 25 августа в результате подъема пролета разводной части Володарского моста произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки. В результате пострадали три человека, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГБУ "Мостотрест" продолжает выяснять причины внезапного подъема разводного пролета Володарского моста.