МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в превышении полномочий, был госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Беспалов.

Шестун держит голодовку с конца июля. На заседании по продлению ему меры пресечения в Басманном суде 8 августа он выглядел осунувшимся, на предплечье его левой руки было выведено чернилами слово "голодовка". Позже Беспалов заявил, что за этот период обвиняемый похудел на 20 килограмм.

"Шестун был госпитализирован в больничный корпус СИЗО. По всей вероятности, это произошло в пятницу", — заявил Беспалов, отметив, что более подробной информации у защитников пока нет.

Ранее председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о намерении обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой разрешить госпитализацию находящихся в СИЗО-2 Шестуна.

Дело в отношении Шестуна, возглавляющего район с 2012 года, возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.