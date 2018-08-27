Полиция задержала подозреваемого в поджоге жилого дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге вещей в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге, из-за чего в ночь на понедельник были эвакуированы почти 40 человек, в том числе 15 детей, сообщает управление МВД города.

Ранее сообщалось со ссылкой на региональный главк МЧС РФ, что ЧП произошло в 23.55 по местному времени (21.55 мск) в доме на улице Малышева. На площади 10 квадратных метров повреждено имущество в квартире муниципального жилого дома. По лестничным маршам эвакуированы 37 человек, в том числе 15 детей.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в одной из квартир произошел конфликт между жильцами. В ходе ссоры, по предварительной информации, нетрезвый мужчина поджег вещи. В результате возгорания никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

УМВД уточняет, что предполагаемый поджигатель задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный ОВД для разбирательства. Его личность установлена — это ранее судимый гражданин 1951 года рождения. По данным полиции, около двух месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой. По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующе процессуальное решение.