В кубанской федерации альпинизма рассказали о погибших в Северной Осетии

КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Погибшие при спуске с вершины Галдор в Северной Осетии альпинисты были одними из сильнейших в федерации альпинизма Краснодарского края, сообщил РИА Новости вице-президент организации Андрей Дергачев.

Ранее сообщалось, что трое участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт", погибли на горе Галдор (4238 метров) в Северной Осетии. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России. Тела альпинистов были обнаружены 23 августа, из-за регулярного камнепада приступить к транспортировке удалось только в воскресенье утром. При проведении поисково-спасательных работ погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник.

"Погибшие ребята были одними из самых опытных членов краснодарской федерации. Алексей Тукмаков являлся лидером клуба "Штурм", вместе со своей женой Мариной, пресс-секретарём нашей федерации, они вели большую работу. Александр Садаев – был одним из лидеров альпклуба кубанского медуниверситета. Анатолия Барабаша знаю меньше, но уровень опыта ребят вполне соответствовал уровню сложности заявленной вершины. Это большая потеря для нашей федерации", — сказал Дергачев.

Как сообщалось ранее, в воскресенье тела погибших были спущены для опознания в альплагерь "Комы-арт", где находятся их родственники, с которыми работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части.