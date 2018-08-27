В Уфе завели дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Региональный СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в деревянном доме в Уфе, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате возгорания деревянного дома в Калининском районе Уфы 25 августа, была организована доследственная проверка.

"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что причиной смерти могло стать острое отравление окисью углерода.

Предварительно установлено, что все погибшие — мужчины, среди которых 72 и 50-летние хозяева дома и жители Иглинского района — 41-летний мужчина с 13-летним сыном. Как сообщается, последние приехали помогать строить новый дом.

Добавляется, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить личности погибших, причину их смерти, причину пожара и обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии.