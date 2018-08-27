В Тульской области завели дело после ДТП с пятью погибшими

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Тульской области с участием легкового автомобиля и грузовика с зерном, в результате которого погибли пять человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.

Авария произошла 25 августа на федеральной автотрассе М-2 "Крым" в Тульской области. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, перевозивший зерно. Четыре человека погибли на месте, еще один позже скончался в больнице.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

Уголовный кодекс РФ за преступление, совершенное по части 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.