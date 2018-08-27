СК завел дело из-за насилия над шестилетней девочкой в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки в городе Ахтубинске Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.

По версии следствия, днем в воскресенье трое неизвестных схватили шестилетнюю девочку на детской площадке и принудительно отвели за почтовое отделение, где совершили в отношении нее "иные действия сексуального характера".

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На данный момент ведется розыск подозреваемых", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.