Четырех пострадавших при взрыве на ростовской шахте выписали из больницы

ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Четверо рабочих, пострадавших при взрыве шахты "Обуховская" в Ростовской области, выписаны из больницы, еще один шахтер находится на лечении в стационаре, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Вечером 16 августа произошел взрыв на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области. При заряжении забоя монтажной камеры лавы взорвались шпуровые заряды. В результате погиб 26-летний проходчик, пять человек госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

"Четверо пострадавших выписаны из больницы в пятницу. Один продолжает лечение", — сообщили в минздраве.

Как ранее сообщали РИА Новости в украинском энергохолдинге ДТЭК, в состав которого входит "Обуховская", возможной причиной взрыва на шахте стал брак электродетонатора и сильное механическое воздействие на патрон-боевик при подготовке к буро-взрывным работам. По информации компании, семье погибшего рабочего ДТЭК оказала помощь.