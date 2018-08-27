Во Владимирской области более 330 человек тушат лесной пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 330 человек, 70 единиц техники и вертолеты продолжают тушить лесной пожар на площади в 500 гектаров во Владимирской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Работы по тушению пожара на данный момент не окончены. Быстрому тушению мешает, в частности, то, что местность труднопроходимая. Тяжелая техника работать там не может, поскольку местность болотистая. Наши сотрудники работают пешим порядком. Это, конечно, осложняет тушение", — рассказала собеседница агентства.
Собеседница подчеркнула, что угрозы населенным пунктам нет. "Единственное, что доставляет неудобства, – это задымленность. Но замеры показывают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена", — сообщила представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за пожара возникло сильное задымление на федеральной трассе М-7 "Волга" между Владимиром и Москвой, что вызвало ограниченность видимости, и, как следствие, скоростной режим на данном участке автодороги был ограничен до 70 километров в час.