Во Владимирской области более 330 человек тушат лесной пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 330 человек, 70 единиц техники и вертолеты продолжают тушить лесной пожар на площади в 500 гектаров во Владимирской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, очаг лесного низового пожара возник в Петушинском районе в субботу. В воскресенье его удалось локализовать на площади 500 гектаров, из которых 300 гектаров составляет площадь активного тления. На месте работают 336 человек, 70 единиц техники, в том числе от МЧС России – 159 человек, 39 единиц техники.

"Работы по тушению пожара на данный момент не окончены. Быстрому тушению мешает, в частности, то, что местность труднопроходимая. Тяжелая техника работать там не может, поскольку местность болотистая. Наши сотрудники работают пешим порядком. Это, конечно, осложняет тушение", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в понедельник продолжается тушение пожара с помощью авиации. За прошедшие сутки для этих целей были использованы один борт авиационно-спасательного центра "Жуковский" — вертолёт Ка-32, четыре борта от министерства обороны РФ – два вертолёта Ми-8 и два самолёта Ил-76. Всего за весь период авиацией осуществлен 21 вылет, 225 сливов, использовано почти 1,4 тысячи тонн воды.

Собеседница подчеркнула, что угрозы населенным пунктам нет. "Единственное, что доставляет неудобства, – это задымленность. Но замеры показывают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена", — сообщила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за пожара возникло сильное задымление на федеральной трассе М-7 "Волга" между Владимиром и Москвой, что вызвало ограниченность видимости, и, как следствие, скоростной режим на данном участке автодороги был ограничен до 70 километров в час.