В Хабаровском крае будут судить мужчину, который избил полицейского

ХАБАРОВСК, 27 авг — РИА Новости. Житель города Амурска, задержанный за мелкое хулиганство, обвиняется в избиении полицейского из-за нежелания идти в камеру, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщает следственное управление, в июне этого года в полицейский участок за совершение мелкого хулиганства был доставлен мужчина. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Помощник дежурного решил водворить его в камеру для задержанных, но мужчина следовать туда отказался, оказал сопротивление, напал на полицейского и нанес ему несколько ударов по голове и туловищу. Однако в ходе схватки полицейский скрутил нападавшего и водворил его в камеру. Полученные полицейским травмы квалифицируются как легкий вред здоровью.

"Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья"… Дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия обвиняемый признался в совершении преступления и раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Наказание за это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.