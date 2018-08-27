В Хабаровском крае будут судить мужчину, который избил полицейского

ХАБАРОВСК, 27 авг — РИА Новости. Житель города Амурска, задержанный за мелкое хулиганство, обвиняется в избиении полицейского из-за нежелания идти в камеру, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья"… Дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия обвиняемый признался в совершении преступления и раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Наказание за это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.