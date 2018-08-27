На Ставрополье два человека погибли в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Два человека погибли и 9 пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" с легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в маршрутном такси находилось на момент столкновения 14 человек, семь из которых пострадало, в легковом автомобиле Lada Granta — четверо, двое погибли и двое получили травмы.
"В результате ДТП водитель Granta от полученных травм скончался на месте автоаварии — мужчина 1963 года рождения. Его пассажир-женщина в критическом состоянии доставлена в реанимационное отделение ЦРБ Грачевского района. В автоаварии пострадали три пассажира Газели. Остальных пассажиров осматривают врачи", — отметили в УГИБДД.