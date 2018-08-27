На Ставрополье два человека погибли в ДТП с "Газелью"

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Два человека погибли и 9 пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" с легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В понедельник от диспетчера ЕДДС Грачевского района поступило сообщение о том, что на автодороге "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирской "Газели". В результате ДТП, по предварительной информации, пострадало 11 человек, из них два человека погибло", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в маршрутном такси находилось на момент столкновения 14 человек, семь из которых пострадало, в легковом автомобиле Lada Granta — четверо, двое погибли и двое получили травмы.

По информации управления ГИБДД по Ставропольскому краю, по предварительной версии, водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении микроавтобусу "Газель", двигавшемуся из Ставрополя в направлении Светлограда.

"В результате ДТП водитель Granta от полученных травм скончался на месте автоаварии — мужчина 1963 года рождения. Его пассажир-женщина в критическом состоянии доставлена в реанимационное отделение ЦРБ Грачевского района. В автоаварии пострадали три пассажира Газели. Остальных пассажиров осматривают врачи", — отметили в УГИБДД.