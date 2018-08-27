В Екатеринбурге почти 40 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Почти 40 человек, в том числе 15 детей, в ночь на понедельник были эвакуированы из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС РФ.

ЧП произошло в 23.55 по местному времени (21.55 мск) в доме на улице Малышева в уральской столице, уточнили в ведомстве.

"На площади 10 квадратных метров повреждено имущество в квартире муниципального жилого дома. По лестничным маршам эвакуированы 37 человек, в том числе 15 детей", – говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что огонь удалось локализовать в 00.09 понедельника (22.09 мск воскресенья), через пять минут открытое горение было ликвидировано. В общей сложности в тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 14 человек личного состава.