Двоих граждан Монголии, пострадавших в ДТП на Алтае, выписали из больницы

БАРНАУЛ, 27 авг — РИА Новости. Двоих жителей Монголии, пострадавших в ДТП в минувшую пятницу в республике Алтай, выписали из больницы, состояние еще пятерых стабилизировалось, сообщил в понедельник РИА Новости диспетчер Центра медицины катастроф.

В четверг около 23.13 (19.13 мск) на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" на спуске с перевала "Чике-Таман" опрокинулся микроавтобус. По последним данным, в нем находились 15 граждан Монголии, 12 из них пострадали. Полиция считает, что причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.

"В понедельник утром из больницы выписали двоих, ещё пятеро находятся в стационаре, состояние стабильное — у всех улучшение", — сказал собеседник агентства.

"Чике-Таман" — горный перевал на 659-м километре Чуйского тракта. Его высота составляет 1925 метров, подъем и спуск — 4 километра. Перевал является памятником природы, по нему проходит федеральная трасса М-52, ведущая до границы с Монголией.

Еще одна авария с участием жителей Монголии произошла утром в пятницу в соседнем Алтайском крае на 56-м километре автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница республики Алтай. По предварительным данным, микроавтобус с 17 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что девять человек были госпитализированы. Две женщины из Монголии в тяжелом состоянии санавиацией региона доставлены в Барнаул, еще семеро пострадавших — в Бийск.