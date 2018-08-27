Один из пострадавших в ДТП на Алтае жителей Монголии находится в реанимации

БАРНАУЛ, 27 авг — РИА Новости. Один из восьми госпитализированых после ДТП в Алтайском крае жителей Монголии находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжело стабильное, рассказал РИА Новости в понедельник представитель Минздрава региона.

Авария произошла 24 августа в Алтайском районе на 56-м километре автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. По предварительным данным, микроавтобус с 17 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что девять человек были госпитализированы.

"Вертолетом в пятницу были доставлены два человека, один из них находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжело стабильное, он на аппарате ИВЛ. Состояние ещё двух пациентов оценивается, как средней тяжести. Пятеро пострадавших ещё находятся в больнице Бийска", — сказал представитель.

Еще одна авария с участием жителей Монголии произошла в ночь на пятницу в соседней республике Алтай. В ночь на пятницу в Онгудайском районе на 659-м километре Чуйского тракта опрокинулся микроавтобус SsangYong Istana. После ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 госпитализированы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.