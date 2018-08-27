В Приморье рассказали о пережидающих тайфун иностранных судах

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Почти 250 иностранных судов, которые пережидали непогоду в бухтах Приморья, покинут воды РФ через три дня, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по краю Александр Каплунов.

Ранее краевые власти сообщали, что почти 250 иностранных судов пережидают шторм в бухтах Находки, Тернейского и Ольгинского районов. Отмечалось, что это, преимущественно, рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая.

"Проблемных ситуаций (с иностранными судами — ред.) нет. В настоящее время пограничным управлением Приморского края организован контроль за данными судами. Я думаю, что в течение последующих трех дней, так как обстановка и погодные условия стабилизировались, данные суда будут направлены из территориальных вод Приморского края", — сказал Каплунов.

Ранее Примгидромет сообщил, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приведены в повышенную готовность.